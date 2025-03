Хакеры сорвали вещание канала в Сиднее, который готовил расследование о Путине

КИЕВ. 28 марта. УНН. Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся массированной кибератаке, которая привела к срыву эфиров. Как сообщил в воскресенье, 28 марта, портал TV Blackbox, специализирующийся на новостях телеиндустрии, канал готовил к показу очередной выпуск программы расследования Under Investigation, передает УНН со ссылкой на DW.