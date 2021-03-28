Хакеры сорвали вещание канала в Сиднее, который готовил расследование о Путине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся массированной кибератаке, которая привела к срыву эфиров. Как сообщил в воскресенье, 28 марта, портал TV Blackbox, специализирующийся на новостях телеиндустрии, канал готовил к показу очередной выпуск программы расследования Under Investigation, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
Как следует из анонса, программа посвящена “смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов”, развернутой по версии редакторов канала, президентом РФ Владимиром Путиным “против его врагов” в западных странах. При этом TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, с которыми переговорил 9News, сообщил, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры “из России, что объясняется изяществом” нападения.
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“Идет ли речь об уголовном саботаже, или это — дело рук иностранного государства, сейчас расследуется, однако (уже очевидно — ред.), что эта атака может обнаружить уязвимость общенационального” масштаба, пишет команда 9News Australia в Twitter.
Представители телеканала объяснили, что уже “запустили ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к нормальной сети вещания”, при этом вместо прямого эфира пришлось давать передачи в записи. На них атака не распространяется, поэтому за их показ отвечает компания на аутсорсинге — NPC Media.
Детали
Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю работу, пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы.
Представители канала отмечают, что посвященный России эпизод Under Investigation уже снят, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.
Около 60 тыс. кибератак за 2020 год
В 2020 году в Австралии было зафиксировано около 60 тыс. нападений в киберпространстве, по одному — примерно каждые десять минут. В 2017 году Мариз Пэйн, занимавшая пост министра обороны страны, заявила, что за год до 400 австралийских компаний могли стать жертвами атак со стороны хакеров, спонсируемых российским государством.
Ранее российских хакеров в атаке на правительственные серверы обвиняли Германия и США. По версии Берлина, в конце 2017 киберпреступники, используя вредоносное программное обеспечение, получили доступ к серверам министерства обороны и министерства иностранных дел и похитили из них документы, касающиеся отношений между Украиной и МВФ, а также выхода Великобритании из Евросоюза.
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Напомним
Хакеры из России и Китая украли часть документов по вакцины от коронавируса BioNTech / Pfizer с сетей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).