Хакери зірвали мовлення каналу в Сіднеї, який готував розслідування про Путіна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Австралійський канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) піддався масованій кібератаці, яка привела до зриву ефірів. Як повідомив у неділю, 28 березня, портал TV Blackbox, що спеціалізується на новинах телеіндустрії, канал готував до показу черговий випуск програми розслідування Under Investigation, передає УНН із посиланням на DW.

Що відомо

Як випливає з анонсу, програма присвячена “смертоносної кампанії знищення за допомогою хімагентів”, розгорнутої, за версією редакторів каналу, президентом РФ Володимиром Путіним “проти його ворогів” в західних країнах. При цьому TV Blackbox, посилаючись на експертів, з якими переговорив 9News, повідомив, що за атакою, швидше за все, стоять хакери “з Росії, що пояснюється витонченістю” нападу.

Цитата

“Чи йдеться про кримінальний саботаж, або це — справа рук іноземної держави, зараз розслідується, проте (вже очевидно — ред.), що ця атака може виявити вразливість загальнонаціонального” масштабу, пише команда 9News Australia в Twitter.

Представники телеканалу пояснили, що вже “запустили ряд процесів, покликаних забезпечити повернення до нормального мережі мовлення”, при цьому замість прямого ефіру довелося давати передачі в запису. На них атака не поширилася, тому за їх показ відповідає компанія на аутсорсингу — NPC Media.

Деталі

Всі співробітники 9News Australia переведені на домашню роботу, поки IT-фахівці відновлюють виробничі системи.

Представники каналу відзначають, що присвячений Росії епізод Under Investigation вже знятий, і дії кіберзлочинців не завадять показати його в ефірі.

Близько 60 тис. кібернападів за 2020 рік

У 2020 році в Австралії було зафіксовано близько 60 тис. нападів в кіберпросторі, по одному — приблизно кожні десять хвилин. У 2017 році Маріз Пейн, що займала пост міністра оборони країни, заявила, що за рік до 400 австралійських компаній могли стати жертвами атак з боку хакерів, спонсорованих російською державою.

Раніше російських хакерів в атаці на урядові сервери звинувачували Німеччина і США. За версією Берліна, в кінці 2017 року кіберзлочинці, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, отримали доступ до серверів міністерства оборони і міністерства закордонних справ і викрали з них документи, що стосуються відносин між Україною і МВФ, а також виходу Великої Британії з Євросоюзу.

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Нагадаємо

Хакери з Росії і Китаю вкрали частину документів щодо вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer із мереж Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

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