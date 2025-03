Хакери зірвали мовлення каналу в Сіднеї, який готував розслідування про Путіна

КИЇВ. 28 березня. УНН. Австралійський канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) піддався масованій кібератаці, яка привела до зриву ефірів. Як повідомив у неділю, 28 березня, портал TV Blackbox, що спеціалізується на новинах телеіндустрії, канал готував до показу черговий випуск програми розслідування Under Investigation, передає УНН із посиланням на DW.