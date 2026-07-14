Каждый второй украинец поддерживает европейские правила удаления опасного контента — исследование

Более половины опрошенных украинцев готовы поддержать правила удаления незаконного и террористического контента, соответствующие европейским стандартам. В то же время большинство опрошенных не чувствуют себя защищенными от опасного контента в интернете. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Active Group", передает УНН.

Детали

По данным опроса, в течение последнего года украинцы чаще всего сталкивались в интернете с дезинформацией — об этом сообщили 58% респондентов. Еще 56,1% сталкивались с мошенничеством и фишингом, а 45,9% видели язык вражды.

Распространение персональных данных без согласия заметили 22% опрошенных, призывы к насилию — 21%, радикальный контент — 19,3%, а террористический — 15,5%. В то же время 23,4% респондентов заявили, что не сталкивались с подобным контентом.

Кроме того, защищенными от опасного или террористического контента в сети чувствуют себя лишь 37,7% опрошенных. Напротив, 53,9% заявили, что не чувствуют себя защищенными, еще 8,4% не смогли определиться с ответом. По сравнению с маем ощущение защищенности несколько возросло (34,5%), а доля незащищенных уменьшилась (56,6%).

Поддержка европейских правил снизилась

Согласно результатам исследования, 24,2% украинцев поддерживают правила удаления контента по европейским стандартам, еще 31,9% ответили "скорее да". Таким образом, общий уровень поддержки составляет 56,1%. Против выступают 27,2%: 16,3% ответили "скорее нет", 10,9% — "нет", тогда как 16,7% не определились. Суммарная поддержка снизилась с 67,2% в мае до 56,1%, тогда как доля противников за это время выросла с 16,6% до 27,2%.

Сегодня украинцы фактически говорят государству: мы готовы к более жесткой борьбе с опасным контентом, но не ценой собственных прав и свобод. Это очень важный сигнал для законодателей. Исследование показывает, что общество поддерживает европейский подход к регулированию цифровой среды, однако ожидает максимальной прозрачности решений и независимого контроля за их выполнением. Только при таких условиях механизмы борьбы с незаконным или террористическим контентом будут иметь достаточный уровень общественного доверия - отметил директор компании "Active Group" Александр Позний.

Кому доверяют удаление контента и каких рисков опасаются

Чаще всего определение и удаление незаконного или террористического контента украинцы готовы доверить СБУ — такой вариант выбрали 39,7% респондентов, хотя в мае этот показатель достигал 44,3%. Далее по уровню доверия идут международные суды (20,2%), международные организации (19,6%) и правоохранительные органы (17,5%). 18,4% не доверяют ни одному из соответствующих институтов — в мае таких было 9,8%.

Среди наибольших рисков регулирования контента участники опроса назвали вмешательство в частную жизнь (50,5%), возможные злоупотребления (50,3%) и коррупционные риски (48,9%). Также респондентов беспокоят появление цензуры, ошибочное удаление контента и возможное давление на оппозицию. За два месяца заметно уменьшились опасения по поводу злоупотреблений (с 59,3%) и ошибочного удаления контента (с 42,0%).

Что касается баланса между свободой и безопасностью, то 48% опрошенных склоняются к большей свободе, тогда как 40,5% отдают предпочтение большей безопасности. Еще 11,5% не определились. Не определились 11,5%. Распределение практически не изменилось с мая.

Исследование было проведено с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology". Методом самостоятельного заполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Опрос охватил 1000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Данные собирали 11 июля 2026 года, а заявленная погрешность не превышает 3,1%.

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