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Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 06:59  •  27075 просмотра

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Из-за снегопада заблокировано движение на восьми дорогах в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а 411 населенных пунктов в 11 регионах обесточены

На сегодняшнее утро в результате непогоды, которая сопровождалась снегопадами, движение транспорта до сих пор перекрыто на восьми дорогах в двух областях, ограничено - в еще одной. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Укравтодора, ограничен проезд на дорогах в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Перекрыто движение для всех категорий транспорта на 8 автодорогах: в Николаевской (7) и Кировоградской (1) областях. Кроме того, запрещено движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на трех автодорогах в Одесской области. Ограничения в Киевской, Черкасской областях и въезд в город Киев сняты.

Помогли с буксировкой 1 тыс. 530 транспортных средств, убрали 173 дерева.

На территории Украины обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях (Николаевская - 167, Одесская - 113, Сумская - 36, Херсонская - 34, Донецкая - 32, Кировоградская - 9, Черкасская - 9, Черниговская - 6, Полтавская - 3, Харьковская -1 и Черновицкая - 1).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним

Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Через негоду досі перекрито вісім доріг, понад 400 населених пунктів без світла
Eight roads are still blocked due to bad weather, more than 400 settlements are without electricity
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