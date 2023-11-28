Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света
Киев • УНН
Из-за снегопада заблокировано движение на восьми дорогах в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а 411 населенных пунктов в 11 регионах обесточены
На сегодняшнее утро в результате непогоды, которая сопровождалась снегопадами, движение транспорта до сих пор перекрыто на восьми дорогах в двух областях, ограничено - в еще одной. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Укравтодора, ограничен проезд на дорогах в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Перекрыто движение для всех категорий транспорта на 8 автодорогах: в Николаевской (7) и Кировоградской (1) областях. Кроме того, запрещено движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на трех автодорогах в Одесской области. Ограничения в Киевской, Черкасской областях и въезд в город Киев сняты.
Помогли с буксировкой 1 тыс. 530 транспортных средств, убрали 173 дерева.
На территории Украины обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях (Николаевская - 167, Одесская - 113, Сумская - 36, Херсонская - 34, Донецкая - 32, Кировоградская - 9, Черкасская - 9, Черниговская - 6, Полтавская - 3, Харьковская -1 и Черновицкая - 1).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним
Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали.
Из-за непогоды до сих пор перекрыты восемь дорог, более 400 населенных пунктов без света
Из-за снегопада заблокировано движение на восьми дорогах в Кировоградской и Николаевской областях Украины, а 411 населенных пунктов в 11 регионах обесточены.
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