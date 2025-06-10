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Из 7 населенных пунктов Харьковской области объявили обязательную эвакуацию - ОВА

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Из-за усиленных обстрелов Купянского района Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из сел Шевченковской громады. За два месяца обстрелов там погибли два человека, пятеро ранены.

Из 7 населенных пунктов Харьковской области объявили обязательную эвакуацию - ОВА

В связи с усиленными вражескими обстрелами Купянского района Харьковской области было принято решение об обязательной эвакуации населения из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области. Вместе с военными, чрезвычайниками, представителями силовых структур и руководителями районов обсудили актуальные вопросы безопасности и меры по усилению обороноспособности региона, учитывая ситуацию безопасности. В связи с усиленными вражескими обстрелами Купянского района приняли решение об обязательной эвакуации населения из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка

 - сообщил Синегубов.

Он отметил, что за предыдущие 2 месяца из-за обстрелов громады КАБами, РСЗО и БпЛА погибли два человека, пострадали пятеро, среди них – 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

Все структурные подразделения ГСЧС, Нацполиции, экстренной помощи работают в усиленном режиме — круглосуточно реагируют на угрозы, ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим. В общей сложности планируем вывезти в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи

- добавил глава ОВА.

Напомним

В Харькове под завалами поврежденного ударом рф 7 июня предприятия нашли тело человека, там могут находиться еще 5 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Национальная полиция Украины
Олег Синегубов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
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