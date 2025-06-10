З 7 населених пунктів Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію - ОВА

У зв’язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району Харківщини було ухвалено рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Сьогодні відбулося чергове засідання Ради оборони Харківщини. Разом із військовими, надзвичайниками, представниками силових структур і очільників районів обговорили актуальні питання безпеки та заходи для посилення обороноздатності регіону, враховуючи безпекову ситуацію. У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що за попередні 2 місяці через обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

Всі структурні підрозділи ДСНС, Нацполіції, екстреної допомоги працюють у посиленому режимі — цілодобово реагують на загрози, ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим. Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги - додав очільник ОВА.

Нагадаємо

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