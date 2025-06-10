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З 7 населених пунктів Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію - ОВА

Київ • УНН

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Через посилені обстріли Куп'янського району Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію з сіл Шевченківської громади. За два місяці обстрілів там загинули двоє людей, п'ятеро поранені.

З 7 населених пунктів Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію - ОВА

У зв’язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району Харківщини було ухвалено рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Сьогодні відбулося чергове засідання Ради оборони Харківщини. Разом із військовими, надзвичайниками, представниками силових структур і очільників районів обговорили актуальні питання безпеки та заходи для посилення обороноздатності регіону, враховуючи безпекову ситуацію. У зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами Куп’янського району ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію населення з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка

 - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що за попередні 2 місяці через обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

Всі структурні підрозділи ДСНС, Нацполіції, екстреної допомоги працюють у посиленому режимі — цілодобово реагують на загрози, ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим. Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги

- додав очільник ОВА.

Нагадаємо

У Харкові під завалами пошкодженого ударом рф 7 червня підприємства знайшли тіло людини, там можуть перебувати ще 5 осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Національна поліція України
Синєгубов Олег Васильович
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
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