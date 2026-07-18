Иран заявил о возгорании двух нефтяных танкеров в заминированном Ормузском проливе

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Два нефтяных танкера загорелись при попытке пройти заминированным маршрутом в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана и заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), пишет УНН.

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По утверждению КСИР, Ормузский пролив сейчас является "крайне опасным и полностью закрытым". В то же время CNN отмечает, что не смогла независимо подтвердить эти заявления и обратилась за комментарием к Центральному командованию США.

Новые удары США и Ирана повредили мосты, энергообъекты и завод по опреснению воды

Сообщение появилось на фоне новой волны американских авиаударов по Ирану, которые, по данным военных США, направлены на дальнейшее ослабление иранского военного потенциала.

Кроме того, американские военные сообщили, что накануне уничтожили наблюдательную башню Корпуса стражей Исламской революции на юго-восточном побережье Ирана.

США заявляют, что уничтожили иранскую наблюдательную вышку