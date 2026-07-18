Иран заявил о возгорании двух нефтяных танкеров в заминированном Ормузском проливе
Киев • УНН
Два нефтяных танкера загорелись при попытке пройти заминированным маршрутом в Ормузском проливе. КСИР заявил, что пролив является крайне опасным и полностью закрытым.
Два нефтяных танкера загорелись при попытке пройти заминированным маршрутом в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана и заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), пишет УНН.
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По утверждению КСИР, Ормузский пролив сейчас является "крайне опасным и полностью закрытым". В то же время CNN отмечает, что не смогла независимо подтвердить эти заявления и обратилась за комментарием к Центральному командованию США.
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Сообщение появилось на фоне новой волны американских авиаударов по Ирану, которые, по данным военных США, направлены на дальнейшее ослабление иранского военного потенциала.
Кроме того, американские военные сообщили, что накануне уничтожили наблюдательную башню Корпуса стражей Исламской революции на юго-восточном побережье Ирана.
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