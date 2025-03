Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников

Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Испытания аппарата, который изобретатель предложил использовать для спасения школьников в Таиланде, начались в воскресенье.

“Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется „Лесной вепрь“ в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый”, — написал предприниматель.

Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина достаточно легкая, чтобы ее сопровождали два дайвера.

В понедельник спасатели в Таиланде завершили вторую стадию эвакуации 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг. Как сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, внутри остаются пять человек — четверо школьников из футбольной команды и их тренер.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids ’soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018

Как сообщал УНН, спасатели сообщили, что спасенные из пещеры в Таиланде дети находятся в удовлетворительном состоянии.