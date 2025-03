Ілон Маск доставив в Таїланд міні-субмарину для порятунку школярів

Маск особисто був присутній в момент тестування субмарини. Випробування апарату, який винахідник запропонував використовувати для порятунку школярів в Таїланді, почалися в неділю.

“Тільки що повернувся з печери номер 3. Міні-субмарина готова, якщо буде потрібно. Вона складається з частин ракети і називається „Лісовий вепр“ на честь дитячої футбольної команди. Залишаю її тут на випадок, якщо вона знадобиться в майбутньому. Таїланд такий гарний” , - написав підприємець.

Як раніше повідомляв Маск, в якості корпусу рятувального засобу використовується труба для перекачування рідкого кисню від Falcon 9. Невеликий розмір субмарини дозволяє їй проникнути через вузькі проходи печери. За словами інженера, міні-субмарина досить легка, щоб її супроводжували два дайвера.

У понеділок рятувальники в Таїланді завершили другу стадію евакуації 13 осіб, які більше двох тижнів тому виявилися заблоковані в печері Кхао Луанг. Як повідомив на прес-конференції керівник операції, колишній губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осоттханакон, всередині залишаються п’ять чоловік — четверо школярів з футбольної команди і їх тренер.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

Як повідомляв УНН, рятувальники повідомили, що врятовані з печери у Таїланді діти перебувають у задовільному стані.