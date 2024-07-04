Кратковременные дожди, грозы ожидаются на части Украины сегодня, тогда как в некоторых других регионах 4 июля возможна жара до 38°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

В западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°.

В Киевской области

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°, в Киеве ночью 19-21°, днем около 30°.