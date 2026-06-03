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Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит" раскрыл 10 "относительно честных" способов кражи средств международной помощи "активистами"

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Инициатива Stop-parasite описала 10 схем хищения грантов через откаты и фиктивные услуги. Упоминаются миллионные прибыли ЦПК Виталия Шабунина.

Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит" раскрыл 10 "относительно честных" способов кражи средств международной помощи "активистами"

Общественная инициатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) описала 10 наиболее распространенных способов хищения международной помощи профессиональными "общественными активистами". Об этом написал ветеран российско-украинской войны журналист Владимир Бойко, передает УНН.

"Общественная инициатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) обобщила практику хищения международной помощи и описала 10 наиболее характерных способов, применяемых мошенниками, называющими себя "представителями гражданского общества". Речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов, которые кладут в свои карманы профессиональные "общественные активисты", – написал он.

Первое место, по словам ветерана, занимают "откаты" при получении грантов.

"Общеизвестный размер "отката" – 20%. Откат нужно заплатить в украинское представительство грантодателя или коррумпированному сотруднику иностранного посольства из числа граждан Украины (иностранцы откаты, как правило, не берут и даже не знают, чем занимаются их украинские коллеги). Именно поэтому гранты выдаются только "своим людям", – сообщил он.

Второе место, информирует Бойко, за двойным финансированием: когда одна и та же статья расходов включается в финансовый отчет и основного исполнителя проекта, и субподрядчика.

"Понятно, что грантодатель реальной проверки финансовой отчетности не проводит (не для того он получал "откат") и не замечает, что одновременно несколько исполнителей заплатили одну и ту же сумму, например, за аренду помещения для проведения "круглого стола", – констатировал он.

Третье место, акцентировал он, – заказ услуг, предоставление которых невозможно проверить.

"Заказ услуг для улучшения, повышения, усиления, поддержки и т.п. Достоверность расходов на подобные услуги невозможно проверить. Как правило, финансовые отчеты об оплате таких услуг представляются в виде графиков, таблиц и гистограмм, содержание которых никто не понимает (включая тех "активистов", которые эти отчеты рисуют)", – написал ветеран.

В его перечне есть и другие способы воровства международной помощи: "мертвые души", когда на "левых" людей записывают выполнение несуществующих работ; выплата зарплаты одному и тому же человеку как основным грантополучателем, так и субподрядчиками; "откаты" от субподрядчиков; оплата услуг, которые не предоставлялись.

Также ветеран вспоминает о трудоустройстве "любых друзей" – чиновников, и выплате премий под надуманными предлогами "прикормленным" журналистам. Еще один способ кражи – взаимные услуги: профессиональные "общественные активисты" регистрируют несколько псевдо-общественных организаций, которые привлекают друг друга для выполнения работ, предусмотренных программами грантов, отметил он.

Как известно, одним из известнейших реципиентов международной помощи является Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. По данным ветерана Владимира Бойко, ЦПК за годы полномасштабной войны заработал на хищении грантов 188 млн грн. Глава Центра Шабунин более четырех лет числился на службе в ВСУ, а недавно "списался" с нее из-за ухудшения здоровья. По данным Бойко, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".

Лилия Подоляк

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