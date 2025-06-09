Главный удар рф ночью был направлен на один из оперативных аэродромов - Игнат

В Украине в ночь с 8 на 9 июня произошло снова одно из крупнейших воздушных нападений рф. Главный удар был направлен на один из оперативных украинских аэродромов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Это было снова одно из крупнейших воздушных нападений рф. Главный удар рф ночью был направлен на один из оперативных аэродромов Украины. Враг нанес удар этой ночью разными средствами воздушного нападения - рассказал Игнат.

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россия ночью выпустила по Украине 479 дронов и 20 ракет, обезврежено 460 дронов и 19 ракет.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.