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Головний удар рф вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів - Ігнат

Київ • УНН

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Вночі 8-9 червня росія здійснила масовану атаку на Україну, зосередивши основний удар на одному з оперативних аеродромів. Сили ППО відбивали напад дронів та ракет.

Головний удар рф вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів - Ігнат

В Україні в ніч з 8 на 9 червня відбувся знову один із найбільших повітряних нападів рф. Головний удар був спрямований на один із оперативних українських аеродромів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Це був знову один із найбільших повітряних нападів рф. Головний удар рф вночі був спрямований на один із оперативних аеродромів України. Ворог завдав удару цієї ночі різними засобами повітряного нападу

- розповів Ігнат. 

Доповнення

росія вночі випустила по Україні 479 дронів та 20 ракет, знешкоджено 460 дронів та 19 ракет.  

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Ігнат Юрій Робертович
Збройні сили України
Україна
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