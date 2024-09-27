Главе центробанка рф сообщили о подозрении в содействии финансированию войны против Украины
Киев • УНН
Эльвире Набиуллиной сообщили о подозрении в содействии финансированию войны против Украины и организации деятельности российских банков на оккупированных территориях. Она также способствовала ведению агрессивной войны рф.
Глава центрального банка рф Эльвира Набиуллина получила подозрение в содействии финансированию войны против Украины и организации деятельности российских банков на оккупированных территориях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и новое подозрение главе центрального банка рф по фактам пособничества в изменении границ территории и государственной границы Украины и пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины)
По данным следствия, подозреваемая после начала агрессии РФ против Украины в феврале 2014 года организовала разработку нормативно-правовых актов, которые регулировали переход финансовой и банковской системы Крыма и Севастополя под управление России. Она способствовала прекращению деятельности банковской системы Украины на полуострове, взамен организовала там работу отделений российских банков.
Как добавили в СБУ, Эльвира Набиуллина была заблаговременно проинформирована о планах Путина по полномасштабному вторжению и принимала решения центробанка, которые обеспечили военную агрессию.
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После широкомасштабного вторжения она способствовала деятельности российских банков и внедряла обращение рубля на ВОТ Украины - в Крыму, Севастополе, в Харьковской и Херсонских областях.
«Из-за таких действий Украина должна была потерять экономический контроль над территориями АР Крым, г. Севастополя, частей пяти областей для их дальнейшей аннексии государством-агрессором», - указали в ОГП.
Кроме того председатель центрбанка рф способствовала высшему военно-политическому руководству рф в ведении агрессивной войны.
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Будучи лицом, способным фактически осуществлять контроль за политическими действиями рф в сфере экономики и управлять ими, подозреваемая перенастроила приоритеты монетарной политики и направила их на поддержку военно-промышленного комплекса рф.
Используя активы и ресурсы банка россии, она создает условия для обхода физическими и юридическими лицами, причастными к финансированию ВПК рф, санкций, способствует мобилизации в государстве-агрессоре, создает условия для проведения расчетов за оружие с Ираном, инициирует введение «контрсанкций».
«Средства, которые находятся на счетах российского центрального банка, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Благодаря международным партнерам Украины почти 300 млрд долларов США заблокированы на счетах центрального банка рф по всему миру», - указали в ОГП.
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