Голові центробанку рф повідомили про підозру у сприянні фінансування війни проти України

Голова центрального банку рф Ельвіра Набіулліна отримала підозру у сприянні фінансування війни проти України та організації діяльності російських банків на окупованих територіях. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру голові центрального банку рф за фактами пособництва у зміні меж території та державного кордону України і пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України) - йдеться у повідомленні ОГП.

За даними слідства, підозрювана після початку агресії рф проти України в лютому 2014 року організувала розробку нормативно-правових актів, які регулювали перехід фінансової і банківської системи Криму та Севастополя під управління росії. Вона сприяла припиненню діяльності банківської системи України на півострові, натомість організувала там роботу відділень російських банків.

Як додали в СБУ, Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани путіна щодо повномасштабного вторгнення і приймала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.

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Після широкомасштабного вторгнення вона сприяла діяльності російських банків та впроваджувала обіг рубля на ТОТ України - у Криму, Севастополі, в Харківській та Херсонських областях.

"Через такі дії Україна мала втратити економічний контроль над територіями АР Крим, м. Севастополя, частин пʼятьох областей для їх подальшої анексії державою-агресором", - вказали в ОГП.

Крім того голова центрбанку рф сприяла вищому військово-політичному керівництву рф у веденні агресивної війни.

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Будучи особою, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними діями рф у сфері економіки та керувати ними, підозрювана переналаштувала пріоритети монетарної політики і спрямувала їх на підтримку військово-промислового комплексу рф.

Використовуючи активи і ресурси банку росії, вона створює умови для обходу фізичними і юридичними особами, причетними до фінансування впк рф, санкцій, сприяє мобілізації в державі-агресорі, створює умови для проведення розрахунків за зброю з Іраном, ініціює введення "контрсанкції".

"Кошти, які перебувають на рахунках російського центрального банку, фактично є одним із інструментів ведення війни. Завдяки міжнародним партнерам України майже 300 млрд доларів США заблоковані на рахунках центрального банку рф по всьому світу", - вказали в ОГП.

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