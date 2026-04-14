Германия и Украина проведут совместный культурный год в 2027-2028 годах
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал проведение Немецко-украинского культурного года. Культурная дипломатия станет новым этапом сближения двух государств.
Берлин и Киев договорились провести Немецко-украинский культурный год в 2027–2028 годах. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает УНН.
По его словам, культурная дипломатия должна стать еще одним важным направлением сближения между государствами.
Я очень рад, что сегодня мы можем анонсировать немецко-украинский культурный год 2027–2028
Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Берлин и Киев углубляют сотрудничество в сфере беспилотных технологий.
Также Мерц заявил, что Германия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и считает это стратегическим решением для будущего континента.