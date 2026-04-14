Германия и Украина проведут совместный культурный год в 2027-2028 годах

Берлин и Киев договорились провести Немецко-украинский культурный год в 2027–2028 годах. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает УНН.

По его словам, культурная дипломатия должна стать еще одним важным направлением сближения между государствами.

Я очень рад, что сегодня мы можем анонсировать немецко-украинский культурный год 2027–2028