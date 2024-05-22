Франция не видит условий для признания Палестинского государства

Франция считает, что условия для официального признания Палестины как государства еще не выполнены. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурное пишет Reuters, передает УНН.

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По его словам, признание страны должно быть важным дипломатическим инструментом, а не просто символическим шагом.

Франция не считает, что уже выполнены условия для того, чтобы это решение имело реальное влияние на этот процесс - заявил Сежурное.

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Накануне ряд европейских государств заявили, что признают Палестину, как государство, надеясь, что это поможет стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство. В ответ Израиль отозвал своих послов в трех странах и вызвал их посланников, обвинив европейцев в вознаграждении группировки ХАМАС за атаку 7 октября.

Напомним

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию в поддержку палестинской государственности, предоставив палестинцам статус государства-наблюдателя