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Франція не бачить умов для визнання Палестинської держави

Франція не бачить умов для визнання Палестинської держави

Київ • УНН

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За словами міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурна, Франція вважає, що умови для офіційного визнання Палестини як держави ще не виконані.

Франція вважає, що умови для офіційного визнання Палестини як держави ще не виконані. Про це заявив глава французького МЗС Стефан Сежурне пише Reuters, передає УНН.  

Деталі 

За його словами, визнання країни має бути важливим дипломатичним інструментом, а не просто символічним кроком.

Франція не вважає, що вже виконані умови для того, щоб це рішення мало реальний вплив на цей процес

- заявив Сежурне.

США наклали вето на заявку Палестини на повноправне членство в ООН19.04.24, 01:24 • 25114 переглядiв

Доповнення

Напередодні низка європейськи держав заявили, що визнають Палестину, як державу, сподіваючись, що це допоможе стабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

Зокрема Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що визнають Палестинську державу. У відповідь Ізраїль відкликав своїх послів у трьох країнах і викликав їх посланців, звинувативши європейців у винагороді угрупування ХАМАС за атаку 7 жовтня.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію на підтримку палестинської державності, надаючи палестинцям статус держави-спостерігача

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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