Фон дер Ляен 15 июля будет находиться с визитом в Киеве - Еврокомиссия

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля посетит Киев с визитом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге в Брюсселе, пишет УНН.

Председатель фон дер Ляйен будет в Киеве, Украина, завтра - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, "из соображений безопасности мы пока не можем подтвердить дополнительные детали".