Фон дер Ляен 15 июля будет находиться с визитом в Киеве - Еврокомиссия
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетит Киев 15 июля. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге в Брюсселе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля посетит Киев с визитом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге в Брюсселе, пишет УНН.
Председатель фон дер Ляйен будет в Киеве, Украина, завтра
По его словам, "из соображений безопасности мы пока не можем подтвердить дополнительные детали".