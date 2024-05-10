ФБР отслеживает влияние американской помощи Украине на поведение рф относительно выборов-2024 в США

Представители разведки США внимательно следят, чтобы увидеть, заставит ли поддержка Соединенными Штатами Украины заставить российское правительство пойти на больший риск в потенциальном вмешательстве в президентские выборы 2024 года. Об этом сообщил журналистам CNN высокопоставленный чиновник ФБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники американской разведки внимательно следят за тем, не приведет ли поддержка Украины Соединенными Штатами к тому, что российское правительство пойдет на большие риски, потенциально вмешиваясь в президентские выборы 2024 года, - информирует CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника ФБР.

Отмечается, что представители ФБР обеспокоены тем, что поддержка Киева президентом Джо Байденом может стать "волнующим событием для россиян".

Мы, безусловно, ... следим за тем, чтобы убедиться, что это не увеличивает [их] риск - сказал представитель ФБР на брифинге для журналистов о мерах по безопасности выборов.

Справочно

В политике США возник четкий раскол: часть поддерживают финансовую и военную поддержку Украины, но некоторые политики больше отказываются от иностранной помощи.

Официальные лица США учитывают, что потенциальная военная помощь США Украине будет способствовать тому, что рф будет мотивирована к более агрессивному вмешательству в выборы 2024 года в США.

Владимир Путин санкционировал операции влияния, чтобы очернить Байдена, поддержать Трампа и подорвать доверие к избирательному процессу в США, - об этом говорится в рассекреченном отчете разведки США, передает CNN.

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Дополнение

Роб Джойс, который возглавлял Управление кибербезопасности АНБ до выхода на пенсию в конце марта прокомментировал журналистам вышеупомянутую ситуацию.

Я думаю, что мы расходимся в этом избирательном цикле в том, что Россия очень мотивирована убедиться, что акцент на поддержке Украины будет нарушен. Я думаю, вы увидите, что темы их деятельности проталкиваются сквозь призму того, что собирается подорвать поддержку Украины - считает Роб Джойс.

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что Китай пытался повлиять и, возможно, вмешаться в американские выборы этой осенью, что он считает абсолютно неприемлемым.

Постоянные попытки Китая вмешаться в канадские выборымогут подорвать демократический процесс и институты страны, говорится в отчете канадского шпионского агентства CSIS.