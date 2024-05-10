ФБР відстежує вплив американської допомоги Україні на поведінку рф щодо виборів-2024 в США

ukenru
14:28 • 5734 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 34477 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 53746 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 52379 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 66244 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 80131 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115747 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138544 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140296 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 249536 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.1 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 45306 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 30053 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 48384 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 36534 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 19501 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 5580 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 249508 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 367120 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 381747 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 5543 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 5840 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 63270 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79664 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90817 перегляди
Актуальне
ФБР відстежує вплив американської допомоги Україні на поведінку рф щодо виборів-2024 в США

ФБР відстежує вплив американської допомоги Україні на поведінку рф щодо виборів-2024 в США

Київ • УНН

 • 36396 перегляди

ФБР уважно стежить за тим, чи може підтримка України з боку США спонукати росію взяти на себе більший ризик у потенційному втручанні в президентські вибори в США у 2024 році.

Представники розвідки США уважно стежать, щоб побачити, чи підтримка Сполученими Штатами України змусить російський уряд піти на більший ризик у потенційному втручанні у президентські вибори 2024 року. Про це повідомив журналістам CNN високопоставлений чиновник ФБР, передає УНН.

Деталі

Співробітники американської розвідки уважно стежать за тим, чи не призведе підтримка України Сполученими Штатами до того, що російський уряд піде на більші ризики, потенційно втручаючись у президентські вибори 2024 року. – інформує CNN із посиланням на високопоставленого чиновника ФБР.

Зазначається, що представники ФБР стурбовані тим, що підтримка Києва президентом Джо Байденом може стати "хвилюючою подією для росіян".

Ми, безумовно, ... стежимо за тим, щоб переконатися, що це не збільшує [їхній] ризик

- сказав представник ФБР на брифінгу для журналістів про заходи з безпеки виборів.

Довідково

У політиці США виник чіткий розкол: частина підтримують фінансову та військову підтримку України, але деякі політики більше відмовляються від іноземної допомоги.

Офіційні особи США враховують, що потенційна військова допомога США Україні буде сприятиме тому, що рф буде мотивована до більш агресивного втручання у вибори 2024 року в США.

Володимир Путін санкціонував операції впливу, щоб очорнити Байдена, підтримати Трампа та підірвати довіру до виборчого процесу в США, - про це йдеться у розсекреченому звіті розвідки США, передає CNN.

Microsoft зафіксувала перші спроби російських хакерів вплинути на вибори у США18.04.24, 12:39 • 16708 переглядiв

Доповнення

Роб Джойс, який очолював Управління кібербезпеки АНБ до виходу на пенсію в кінці березня прокоментував журналістам вищезазначену ситуацію.

Я думаю, що ми розходимося в цьому виборчому циклі в тому, що Росія дуже мотивована переконатися, що акцент на підтримці України буде порушений. Я думаю, ви побачите, що теми їхньої діяльності проштовхуються крізь призму того, що збирається підірвати підтримку України

 - вважає Роб Джойс.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають докази того, що Китай намагався вплинути і, можливо, втрутитися в американські вибори цієї осені, що він вважає абсолютно неприйнятним.

Постійні спроби Китаю втрутитися в канадські вибори можуть підірвати демократичний процес та інститути країни, йдеться у звіті канадського шпигунського агентства CSIS.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
cnnCNN
federalne-biuro-rozsliduvanФедеральне бюро розслідувань
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
microsoftMicrosoft
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09