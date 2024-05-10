ФБР відстежує вплив американської допомоги Україні на поведінку рф щодо виборів-2024 в США

Представники розвідки США уважно стежать, щоб побачити, чи підтримка Сполученими Штатами України змусить російський уряд піти на більший ризик у потенційному втручанні у президентські вибори 2024 року. Про це повідомив журналістам CNN високопоставлений чиновник ФБР, передає УНН.

Деталі

Співробітники американської розвідки уважно стежать за тим, чи не призведе підтримка України Сполученими Штатами до того, що російський уряд піде на більші ризики, потенційно втручаючись у президентські вибори 2024 року. – інформує CNN із посиланням на високопоставленого чиновника ФБР.

Зазначається, що представники ФБР стурбовані тим, що підтримка Києва президентом Джо Байденом може стати "хвилюючою подією для росіян".

Ми, безумовно, ... стежимо за тим, щоб переконатися, що це не збільшує [їхній] ризик - сказав представник ФБР на брифінгу для журналістів про заходи з безпеки виборів.

Довідково

У політиці США виник чіткий розкол: частина підтримують фінансову та військову підтримку України, але деякі політики більше відмовляються від іноземної допомоги.

Офіційні особи США враховують, що потенційна військова допомога США Україні буде сприятиме тому, що рф буде мотивована до більш агресивного втручання у вибори 2024 року в США.

Володимир Путін санкціонував операції впливу, щоб очорнити Байдена, підтримати Трампа та підірвати довіру до виборчого процесу в США, - про це йдеться у розсекреченому звіті розвідки США, передає CNN.

Microsoft зафіксувала перші спроби російських хакерів вплинути на вибори у США

Доповнення

Роб Джойс, який очолював Управління кібербезпеки АНБ до виходу на пенсію в кінці березня прокоментував журналістам вищезазначену ситуацію.

Я думаю, що ми розходимося в цьому виборчому циклі в тому, що Росія дуже мотивована переконатися, що акцент на підтримці України буде порушений. Я думаю, ви побачите, що теми їхньої діяльності проштовхуються крізь призму того, що збирається підірвати підтримку України - вважає Роб Джойс.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають докази того, що Китай намагався вплинути і, можливо, втрутитися в американські вибори цієї осені, що він вважає абсолютно неприйнятним.

Постійні спроби Китаю втрутитися в канадські вибори можуть підірвати демократичний процес та інститути країни, йдеться у звіті канадського шпигунського агентства CSIS.