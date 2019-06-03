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Фанатам сериала "Чернобыль" предложили посмотреть, что "на самом деле произошло"

Фанатам сериала "Чернобыль" предложили посмотреть, что "на самом деле произошло"

Киев  •  УНН

 • 21150 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейский банк реконструкции и развития предложил фанатам сериала "Чернобыль" посмотреть их документальный фильм, чтобы узнать, что "на самом деле произошло", ведь ЕБРР - в центре работы по обеспечению того, чтобы Чернобыльская зона была безопасной. Об этом говорится в сообщении банка в Twitter, передает УНН.

"Мы - в центре работы по обеспечению безопасности Чернобыля. Если вам нравится сериал HBO "Чернобыль", посмотрите наш документальный фильм о том, что на самом деле произошло тогда - и с тех пор", - говорится в сообщении.

Добавим, ЕБРР оказывает поддержку по выполнению Украиной проектов, направленных на преодоление последствий чернобыльской катастрофы.

Украина является одним из вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", общий вклад которой в ЧФУ состоит из имущественного и денежного содержания и составляет 167 млн 563 тыс. долл. Из этого фонда, администратором которого является ЕБРР, финансируется План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие", согласно которому строится новый безопасный конфайнмент (НБК) объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Введение в эксплуатацию нового укрытия ЧАЭС запланировано на 2019 год.

Напомним, сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей.

Также напомним, автор сериала "Чернобыль" отверг обвинения в плагиате украинского произведения.

We're at the heart of work to make #Chernobyl safe. If you love the #ChernobylHBO series, watch our documentary about what really happened then - and since. pic.twitter.com/xL8IlWx5JO

- The EBRD (@EBRD) 3 июня 2019

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