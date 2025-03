Фанатам сериала "Чернобыль" предложили посмотреть, что "на самом деле произошло"

"Мы - в центре работы по обеспечению безопасности Чернобыля. Если вам нравится сериал HBO "Чернобыль", посмотрите наш документальный фильм о том, что на самом деле произошло тогда - и с тех пор", - говорится в сообщении.

Добавим, ЕБРР оказывает поддержку по выполнению Украиной проектов, направленных на преодоление последствий чернобыльской катастрофы.

Украина является одним из вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие", общий вклад которой в ЧФУ состоит из имущественного и денежного содержания и составляет 167 млн 563 тыс. долл. Из этого фонда, администратором которого является ЕБРР, финансируется План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие", согласно которому строится новый безопасный конфайнмент (НБК) объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Введение в эксплуатацию нового укрытия ЧАЭС запланировано на 2019 год.

Напомним, сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг по оценкам зрителей.

Также напомним, автор сериала "Чернобыль" отверг обвинения в плагиате украинского произведения.

