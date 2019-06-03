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Фанатам серіалу "Чорнобиль" запропонували подивитися, що "насправді сталося"

Фанатам серіалу "Чорнобиль" запропонували подивитися, що "насправді сталося"

Київ • УНН

 • 21151 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку запропонував фанатам серіалу "Чорнобиль" подивитися їх документальний фільм, щоб дізнатися, що "насправді сталося", адже ЄБРР - у центрі роботи із забезпечення того, щоб Чорнобильська зона була безпечною. Про це йдеться у повідомленні банку у Twitter, передає УНН.

"Ми - у центрі роботи із забезпечення безпеки Чорнобиля. Якщо вам подобається серіал HBO "Чорнобиль", подивіться наш документальний фільм про те, що насправді сталося тоді - і з тих пір", - йдеться у повідомленні.

Додамо, ЄБРР надає підтримку щодо виконання Україною проектів, спрямованих на подолання наслідків чорнобильської катастрофи.

Україна є одним із вкладників Чорнобильського фонду “Укриття”, загальний внесок якої до ЧФУ складається з майнової та грошової частини і становить 167 млн 563 тис. дол. З цього фонду, адміністратором якого є ЄБРР, фінансується План здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, відповідно до якого будується новий безпечний конфайнмент (НБК) об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС. Введення в експлуатацію нового укриття ЧАЕС заплановано на 2019 рік.

Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" очолив рейтинг за оцінками глядачів.

Також нагадаємо, автор серіалу “Чорнобиль” відкинув звинувачення в плагіаті українського твору.

We’re at the heart of work to make #Chernobyl safe. If you love the #ChernobylHBO series, watch our documentary about what really happened then – and since. pic.twitter.com/xL8IlWx5JO

— The EBRD (@EBRD) 3 червня 2019 р.

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