Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить свое предложение о замораживании войны в Украине на нынешних условиях сегодня, 18 ноября, на встрече лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Эрдоган, как пишет издание, предложит Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в альянс минимум на 10 лет как уступку путину, утверждают осведомленные о его планах люди, которые попросили не называть их имен.

Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе, где россия контролирует значительные территории с 2014 года. Эрдоган, как сообщается, предложит разместить там международные войска как дополнительную гарантию и обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не входить в НАТО.

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но они считают, что это наиболее реалистичный подход. Они хотели бы отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий и сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

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Мнение Запада изменилось после того, как северокорейские войска появились на поле боя, чтобы поддержать путинские войска, и это повлияло на мнение Байдена о потенциальном разрешении ракетных ударов по россии. По оценкам некоторых стран G20, Северная Корея может в конечном итоге направить в Россию до 100 000 военнослужащих.

Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он получил разведданные, свидетельствующие о том, что Украина может потерять значительно больше территорий в ближайшие несколько месяцев, если не прекратить боевые действия. Но перспективы на поле боя также дают путину стимул продолжать борьбу.

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Дополнение

Китай и Бразилия, которые также примут участие в саммите в Рио, с мая призывают к проведению международной конференции с участием обеих сторон.

Президента Украины Владимира Зеленского, как отмечается, не будет на G20 - президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва проигнорировал его просьбу о приглашении. путин решил не ехать на саммит, заявив в прошлом месяце, что его присутствие "сорвет" заседание из-за ордера на его арест за военные преступления, выданного Международным уголовным судом.