Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ

Через два месяца, 9 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в США для встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя турецкой службы безопасности, передает УНН.

Детали

Во время визита состоится встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом, который впервые будет принимать своего турецкого коллегу в Белом доме.

Источники агентства не уточняют деталей относительно визита, однако отмечается, что глава турецкой разведки Ибрагим Калын встретится с членами Палаты представителей США для обсуждения запланированного визита и других двусторонних вопросов.

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Дополнение

Визит в Вашингтон станет первым для Эрдогана с 2019 года, когда он встретился с тогдашним президентом Дональдом Трампом.

Как отмечает агентство, Анкара стремилась к личной встрече президентов.

Напомним

Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для увеличения производства артиллерийских снарядов для Украины.