Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  132824 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152745 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142961 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145182 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153301 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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20 марта 2024, 17:18  •  558250 просмотра

Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединенные Штаты 9 мая, чтобы впервые встретиться с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Новости Мира •   •  9107 просмотра
Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ

Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Алексей Данилов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, теперь будет работать в дипломатической сфере, объявил Президент Владимир Зеленский.

политика •   •  9747 просмотра
Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил двусторонние отношения, региональную ситуацию, глобальную безопасность, украинскую формулу мира и восстановление довоенного уровня сотрудничества с Индией во время переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели.

Война •   •  10407 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

Любое усиление фискального давления на бизнес является неоправданным и вредным, поскольку возложит значительные расходы на бизнес, а дополнительные поступления в государственный бюджет будут минимальными, считает президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей.

Экономика •   •  10439 просмотра
Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации

Apple судится с бывшим инженером iOS Эндрю Одою за утечку конфиденциальной информации о продуктовых стратегиях компании, количестве сотрудников, деталях аппаратного обеспечения и стратегии соблюдения нормативных требований в нарушение соглашения о конфиденциальности.

Технологии •   •  7925 просмотра
Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации

Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики

Прогнозируется, что население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за вызовов и угроз, согласно докладу Украинского института демографии и проблем качества жизни.

Общество •   •  13068 просмотра
Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики

Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции

Сервис "еЧерга" для грузовиков добавил новые функции, включая маркировку транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь, а также новый список, показывающий грузовики, въехавшие в пункт пропуска на основании регистрации.

Общество •   •  10928 просмотра
Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции

Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

Президент Зеленский представил Александра Литвиненко как нового Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, обозначив такие приоритеты, как усиление способности Украины прогнозировать угрозы, продолжение политики санкций, доктринальная работа, кибербезопасность и оборона государства.

Война •   •  15409 просмотра
Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

Юг Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, толчки ощущались и в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса, подземные толчки ощущались в Афинах и на острове Крит, но сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  11802 просмотра
Юг Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, толчки ощущались и в Афинах

Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

Трем предпринимателям из Житомирской области сообщено о подозрении за организацию в 2023-2024 годах оптовых поставок гранита и изделий из него на российские предприятия и оккупированные территории, что является пособничеством государству-агрессору.

Криминал и ЧП •   •  12319 просмотра
Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении