Делегация США посетит Турцию по поводу поставок F-16

Делегация Палаты представителей Конгресса США посетит Анкару 29 марта и проведет переговоры в министерстве национальной обороны Турции. Об этом пишет Trthaber со ссылкой на Минобороны Турции, передает УНН.

Детали

По информации, американскую делегацию примет министр национальной обороны Яшар Гюлер.

Во время переговоров планируется обсудить поставки и модернизацию военных самолетов F-16 ВВС Турции.

Кроме того, планируется обсудить ситуацию в Сирии.

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