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Дожди и до 25° тепла - прогноз погоды на 3 июня

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

На Правобережье пройдут умеренные дожди, а в Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные осадки. Днем температура воздуха составит 16-21°, на юге до 25°.

Дожди и до 25° тепла - прогноз погоды на 3 июня

В Украине 3 июня ожидается дождливая погода на части территории, температура воздуха днем будет достигать 25 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Ожидается умеренно теплая погода, на Правобережье в зоне влияния атмосферного фронта станет больше облаков и пройдут дожди, на остальной территории осадки маловероятны

- сообщили синоптики.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями. На Правобережье умеренные, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 16-21°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 25°.

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Юлия Шрамко

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