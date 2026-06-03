Дожди и до 25° тепла - прогноз погоды на 3 июня
Киев • УНН
На Правобережье пройдут умеренные дожди, а в Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные осадки. Днем температура воздуха составит 16-21°, на юге до 25°.
В Украине 3 июня ожидается дождливая погода на части территории, температура воздуха днем будет достигать 25 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Ожидается умеренно теплая погода, на Правобережье в зоне влияния атмосферного фронта станет больше облаков и пройдут дожди, на остальной территории осадки маловероятны
Детали
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями. На Правобережье умеренные, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 16-21°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 25°.
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