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Девять изменений по сравнению с игрой против канадцев: Ребров объявил стартовый состав на игру против Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Сегодня сборная Украины сыграет против Новой Зеландии во втором туре турнира Canadian Shield. Сергей Ребров объявил стартовый состав с 9 изменениями по сравнению с игрой против Канады.

Девять изменений по сравнению с игрой против канадцев: Ребров объявил стартовый состав на игру против Новой Зеландии

Почти через час начнется второй тур турнира Canadian Shield, в котором сборная Украины будет противостоять Новой Зеландии. Главный тренер объявил стартовый состав на игру, который претерпел целых 9 изменений по сравнению с игрой против Канады, передает УНН.

Детали

Главный тренер Сергей Ребров выбрал следующий состав исполнителей: на воротах Андрей Лунин. В защите (слева направо) - Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Илья Забарный (капитан), Александр Тымчик. В полузащите - Николай Михайленко, Егор Назарина, Александр Пихаленок. В нападении - Владислав Кабаев, Александр Зубков, Алексей Гуцуляк.

Дополнение

Сегодня, 10 июня, в Торонто на стадионе BMO Field сборная Украины проведет второй из товарищеских матчей в рамках турнира Canadian Shield - против команды Новой Зеландии. Старт поединка запланирован в 23:50 по киевскому времени.

Canadian Shield: сборная Украины по футболу сыграет с Новой Зеландией 10.06.25, 16:49 • 1646 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Сергей Ребров
Новая Зеландия
Канада
Украина
Tesla
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