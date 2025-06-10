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Девʼять змін порівняно із грою проти канадців: Ребров оголосив стартовий склад на гру проти Нової Зеландії

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Сьогодні збірна України зіграє проти Нової Зеландії у другому турі турніру Canadian Shield. Сергій Ребров оголосив стартовий склад з 9 змінами у порівнянні з грою проти Канади.

Девʼять змін порівняно із грою проти канадців: Ребров оголосив стартовий склад на гру проти Нової Зеландії

Майже за годину розпочнеться другий тур турніру Canadian Shield, в якому збірна України протистоятиме Новій Зеландії. Головний тренер оголосив стартовий склад на гру, який зазнав аж 9 змін порівняно із грою проти Канади, передає УНН.

Деталі

Головний тренер Сергій Ребров вибрав наступний склад виконавців: на воротах Андрій Лунін. В захисті (зліва на право) - Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Ілля Забарний (капітан), Олександр Тимчик. У півзахисті - Микола Михайленко, Єгор Назарина, Олександр Піхальонок. В нападі - Владислав Кабаєв, Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк.

Доповнення

Сьогодні, 10 червня, в Торонто на стадіоні BMO Field збірна України проведе другий із товариських матчів у межах турніру Canadian Shield - проти команди Нової Зеландії. Старт поєдинку заплановано о 23:50 за київським часом.

Canadian Shield: збірна України з футболу зіграє з Новою Зеландією10.06.25, 16:49 • 1646 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Ребров Сергій Станіславович
Нова Зеландія
Канада
Україна
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