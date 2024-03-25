Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
rimРим
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
italiyaИталия
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  38335 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  94968 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  150251 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  147665 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  152454 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214659 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180655 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176778 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172833 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140431 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

  •  5770 просмотра
В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

  •  5427 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

  •  9088 просмотра
Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

  •  9244 просмотра
Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

  •  9141 просмотра
Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ

Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ

  •  8964 просмотра
Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг

Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг

  •  12081 просмотра
Минюст подал иск о применении санкции к экс-министру образования табачнику

Минюст подал иск о применении санкции к экс-министру образования табачнику

  •  11334 просмотра
Незаконное обогащение на почти 60 миллионов гривен: суд отправил под стражу экс-чиновника ВСУ

Незаконное обогащение на почти 60 миллионов гривен: суд отправил под стражу экс-чиновника ВСУ

  •  10930 просмотра
В российском новочеркасске снова прогремели громкие взрывы

В российском новочеркасске снова прогремели громкие взрывы

  •  11139 просмотра

Популярные

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

  •  51876 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  113340 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

  •  101973 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

  •  100380 просмотра
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

  •  79653 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  374444 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  335282 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  355961 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  379421 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  470984 просмотра

Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

Бельгийское председательство в Совете ЕС работает над поиском компромиссных рамок для возобновления автономных торговых мер для Украины, при этом Италия предлагает расширить защитные положения до 2021 года, но исключить пшеницу, уменьшив выгоды для Украины с первоначальных 2 миллиардов евро до 1,54 миллиарда евро.

Экономика •   •  5770 просмотра
Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

Трое молодых людей, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, заблудились на Закарпатье, были спасены пограничниками, которые предоставили им еду и тепло перед составлением административных протоколов.

Общество •   •  5427 просмотра
В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

Еще один человек может находиться под завалами здания спортзала в Печерском районе Киева, поврежденного в результате российской ракетной атаки, в результате которой были ранены 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

Война •   •  9088 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

Президент Владимир Зеленский присвоил трем высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины звание бригадных генералов.

Война •   •  9244 просмотра
Зеленский присвоил трем полковникам СБУ звание бригадных генералов

Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

Оккупанты принудительно сгоняют украинцев с оккупированных территорий для участия в митингах памяти жертв в москве, организованных для демонстрации "единства народов".

Война •   •  9141 просмотра
Оккупанты на ВОТ сгоняют "бюджетников" на митинги в память погибших в москве

Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ

Президент Зеленский наградил департамент военной контрразведки СБУ орденом "За мужество и отвагу" за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Война •   •  8964 просмотра
Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ

Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг

Российские оккупанты завезли пропагандистскую литературу из Рязани на оккупированные территории Херсонской области, а украинские книги сжигают или выбрасывают.

Война •   •  12081 просмотра
Украинские книги враг или сжигает, или выбрасывает: оккупанты завезли на ВОТ партию пропагандистских книг

Минюст подал иск о применении санкции к экс-министру образования табачнику

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд по применению санкций к бывшему министру образования и науки дмитрию табачнику за ведение подрывной деятельности против Украины, поддержку российской пропаганды и участие в создании оккупационных администраций в Херсонской и Запорожской областях.

политика •   •  11334 просмотра
Минюст подал иск о применении санкции к экс-министру образования табачнику

Незаконное обогащение на почти 60 миллионов гривен: суд отправил под стражу экс-чиновника ВСУ

Бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных сил Украины задержали за незаконное обогащение на сумму почти 58 миллионов гривен, включая автомобиль, квартиру и 53 земельных участка.

политика •   •  10930 просмотра
Незаконное обогащение на почти 60 миллионов гривен: суд отправил под стражу экс-чиновника ВСУ

В российском новочеркасске снова прогремели громкие взрывы

Два громких взрыва произошли в новочеркасске, россия, после атаки дронов на местную ГРЭС.

Новости Мира •   •  11139 просмотра
В российском новочеркасске снова прогремели громкие взрывы