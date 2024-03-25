Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

Бельгийское председательство в Совете ЕС работает над поиском рамок для продления автономных торговых мер (ATM) для Украины перед новым обсуждением в среду, со ссылкой на источник сообщает Sky TG24, пишет УНН.

Детали

"Мы в разгаре переговоров, посмотрим, куда мы придем", - прокомментировал неназванный дипломат.

Как указывается, фактически "пока нет квалифицированного большинства, поскольку ряд стран, таких как Франция и Польша, сделали дополнительные запросы". Италия, как отмечается, также входит в эту группу, но работает над компромиссом, который "удовлетворит потребности украинцев в балансе с интересами европейских производителей".

В частности, Рим, как сообщает издание, "предлагает расширить защитные положения до 2021 года", но "не включать пшеницу". Мероприятие, которое обойдется Киеву в 800 миллионов евро, отмечает издание.

По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, которое предусматривало преимущества для Украины в размере 2 миллиарда евро, итальянское предложение принесет преимущество в размере до 1,54 миллиарда, еще больше сократив сумму, о которой договаривались в результате последнего триалога (около 1,7 миллиарда), указывает издание.

Напомним

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.

В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения, 7 марта.

19 марта в ЕС состоялся триалог по вопросу о продлении автономных торговых мер для Украины.

20 марта послы ЕС не смогли одобрить продление мер по либерализации торговли для Украины накануне саммита лидеров блока, должны были обсудить этот вопрос на своей очередной встрече через неделю.

Справочно

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.