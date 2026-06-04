Что празднуют 4 июня в Украине и мире

4 июня несет в себе чрезвычайно важные и трагические смыслы для украинцев, ведь этот день посвящен памяти самых маленьких и беззащитных. В то же время в мире отмечают ряд медицинских, экологических и неформальных праздников — пишет УНН.

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф против Украины

Это чрезвычайно болезненная дата для каждого украинца. Памятный день был официально установлен постановлением Верховной Рады в 2021 году. В этот день вся страна в скорби вспоминает маленьких украинцев, чьи жизни оборвались из-за войны.

Международный день детей — невинных жертв агрессии

Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1982 году. Украинский день памяти (указанный выше) специально привязан к этому международному дню, чтобы напомнить мировому сообществу о том, что дети никогда не должны страдать от вооруженных конфликтов, и призвать к защите их прав и жизней.

Международный день борьбы с кариесом

Медицинская инициатива, основанная в 2013 году стоматологами. Ее цель — привлечь внимание к самому распространенному заболеванию в мире и напомнить о важности правильной гигиены полости рта и регулярных профилактических осмотров.

Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией (World Speciesism Day)

Экологическая и зоозащитная инициатива, призывающая человечество пересмотреть свое отношение к животным, отказаться от жестокости и признать право всех живых существ на жизнь без страданий.

Международный день корги (International Corgi Day)

Праздник, посвященный одной из самых любимых и узнаваемых пород собак в мире — любимцам покойной британской королевы Елизаветы II.

День объятий со своим котом (Hug Your Cat Day)

Один из самых популярных неофициальных праздников в сети. Это отличный повод отложить все дела и уделить внимание своему пушистому мурлыке.

День сыра (National Cheese Day)

Хотя праздник зародился в США, его радостно поддерживают гурманы по всему миру, устраивая дегустации различных сортов этого продукта.

Четверг Троицкой недели (Зеленых святок)

Продолжается сплошная седмица после Троицы. В этот период все еще отменены традиционные посты в среду и пятницу.

День памяти святителя Митрофана Константинопольского

По новому (новоиулианскому) церковному календарю в этот день чтят патриарха Митрофана, который жил в III-IV веках и был известен своей мудростью и праведной жизнью. Также вспоминают праведных сестер Марию и Марфу (сестер Лазаря).