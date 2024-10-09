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Членов грузинской банды скупщиков краденого задержали в Германии

Членов грузинской банды скупщиков краденого задержали в Германии

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:42  •  750 просмотра

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Немецкая полиция задержала разоблачила граждан Грузии, подозреваемых в скупке и переправке краденого в Италию и Грузию. Главный подозреваемый использовал легальный бизнес по отправке посылок для перевозки краденых товаров.

В Германии задержали членов грузинской банды скупщиков краденых вещей, которые они потом переправляли в Италию и Грузию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Во время рейдов на шести объектах в Баден-Вюртемберге, Гамбурге и Берлине, в которых приняли участие до 200 полицейских, были задержаны 12 граждан Грузии, сообщило управление криминальной полиции Баварии. В отношении трех из них уже выданы ордера на арест - двум мужчинам и женщине в возрасте от 27 до 54 лет. Дело о создании преступной организации было возбуждено прокуратурой Мюнхена еще в 2022 году.

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Задержанные входили в преступную группу, отметили в полиции. Ее организовали, чтобы получать краденые вещи от других граждан Грузии, которые находятся в ФРГ. Скупали велосипеды, мобильные телефоны, электронные товары, спиртные напитки, одежду и парфюмерию. В дальнейшем эти вещи транспортировали в Италию и Грузию.

Главный подозреваемый - 54-летний мужчина, который работал субподрядчиком "Почты Грузии" и отвечал за отправку посылок из ФРГ в Грузию. Предполагается, что он использовал свой с виду легальный бизнес для перевозки краденых товаров, привлекая водителей-курьеров. В Мюнхене был конфискован курьерский автомобиль с предположительно украденными товарами.

Напомним

Немецкий бизнесмен продал Porsche и Mercedes в россию на 4 млн евро через третьи страны, нарушив санкции ЕС. Против него возбуждено уголовное дело, арестованы счета и автомобили.

В Германии неизвестные обстреляли поезд9 октября 2024, 10:36 • 6838 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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