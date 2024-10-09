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Членів грузинської банди скупників краденого затримали в Німеччині

Членів грузинської банди скупників краденого затримали в Німеччині

Київ • УНН

 • 14850 перегляди

Німецька поліція затримала викрила громадян Грузії, підозрюваних у скупці та переправленні краденого до Італії та Грузії. Головний підозрюваний використовував легальний бізнес з відправки посилок для перевезення крадених товарів.

У Німеччині затримали членів грузинської банди скупників крадених речей, які вони потім переправляли до Італії та Грузії. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Під час рейдів на шести об'єктах у Баден-Вюртемберзі, Гамбурзі та Берліні, у яких взяли участь до 200 поліцейських, було затримано 12 громадян Грузії, повідомило управління кримінальної поліції Баварії. Щодо трьох із них уже видано ордери на арешт - двом чоловікам і жінці віком від 27 до 54 років. Справу про створення злочинної організації було порушено прокуратурою Мюнхена ще 2022 року.

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Затримані входили до злочинної групи, зазначили в поліції. Її організували, щоб отримувати крадені речі від інших громадян Грузії, які перебувають у ФРН. Скуповували велосипеди, мобільні телефони, електронні товари, спиртні напої, одяг і парфумерію. Надалі ці речі транспортували до Італії та Грузії.

Головний підозрюваний - 54-річний чоловік, який працював субпідрядником "Пошти Грузії" і відповідав за відправлення посилок із ФРН до Грузії. Передбачається, що він використовував свій на вигляд легальний бізнес для перевезення крадених товарів, залучаючи водіїв-кур'єрів. У Мюнхені було конфісковано кур'єрський автомобіль з імовірно вкраденими товарами.

Нагадаємо

Німецький бізнесмен продав Porsche та Mercedes до росії на 4 млн євро через треті країни, порушивши санкції ЄС. Проти нього порушено кримінальну справу, заарештовано рахунки та автомобілі.

У Німеччині невідомі обстріляли потяг09.10.24, 13:36 • 12193 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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