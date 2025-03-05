Британский министр обороны едет в США обсуждать план по Украине
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Хили встретится с американским коллегой для обсуждения возможного плана урегулирования войны. Лондон проводит активные консультации с международными партнерами по поводу дипломатического решения конфликта.
Британский министр обороны Джон Хили в четверг встретится в Вашингтоне со своим американским коллегой Питом Хегсетом для обсуждения возможного плана урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Британский премьер-министр Кейр Стармер в последние дни активно проводит консультации с международными партнерами, стремясь найти дипломатическое решение, которое могло бы положить конец войне. После встреч с мировыми лидерами, среди которых президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, Лондон стремится выработать общую позицию с Вашингтоном.
По словам французского лидера, один из вариантов мирного плана предполагает временное прекращение боевых действий, которое будет касаться авиационных и морских операций, но не наземных боев. Однако в британском правительстве пока не подтверждают поддержку этого подхода.
Тем временем, Владимир Зеленский пытается сохранить поддержку США и заявил, что готов к переговорам с Трампом, чтобы обеспечить стабильный мир в Украине. Он также провел телефонный разговор со Стармером, который выразил убеждение, что все стороны должны как можно скорее найти долгосрочное решение для прекращения войны.
Напомним
На саммите мировых лидеров было определено, что основой перемирия должны быть гарантии безопасности для Украины через механизмы НАТО. Обмен пленными и возвращение детей рассматриваются как первый шаг к миру.
"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне02.03.25, 22:37 • 31268 просмотров