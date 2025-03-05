Британський міністр оборони їде до США обговорювати план щодо України

Британський міністр оборони Джон Хілі у четвер зустрінеться у Вашингтоні зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом для обговорення можливого плану врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Британський прем'єр-міністр Кейр Стармер останніми днями активно проводить консультації з міжнародними партнерами, прагнучи знайти дипломатичне рішення, яке могло б покласти край війні. Після зустрічей із світовими лідерами, серед яких президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон, Лондон прагне виробити спільну позицію з Вашингтоном.

За словами французького лідера, один із варіантів мирного плану передбачає тимчасове припинення бойових дій, що стосуватиметься авіаційних та морських операцій, але не наземних боїв. Однак у британському уряді поки що не підтверджують підтримку цього підходу.

Тим часом, Володимир Зеленський намагається зберегти підтримку США та заявив, що готовий до переговорів із Трампом, аби забезпечити стабільний мир в Україні. Він також провів телефонну розмову зі Стармером, який висловив переконання, що усі сторони мають якнайшвидше знайти довгострокове рішення для припинення війни.

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