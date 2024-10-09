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В Бердянске оккупанты вводят ограничения на воду - ГВА

В Бердянске оккупанты вводят ограничения на воду - ГВА

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:54  •  7024 просмотра

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Во временно оккупированном Бердянске критическая ситуация с водоснабжением из-за изношенности сетей на 95%. Оккупанты вводят режим почасовых ограничений водоснабжения.

Во временно оккупированном Бердянске оккупанты вводят режим почасовых ограничений водоснабжения, сообщила в среду глава Бердянской ГВА Виктория Галицина в Telegram, пишет УНН.

В Бердянске оккупанты вводят почасовые ограничения водоснабжения

- сообщили в ГВА.

Как отмечается, коммунальный коллапс во временно оккупированном Бердянске, к которому привели захватчики, достиг критической отметки. По сообщениям фейковых властей, изношенность сетей водоснабжения составляет 95%.

"Из-за этого оккупанты вводят в городе режим почасовых ограничений водоснабжения: с 9:00 до 17:00; с 22:00 до 6:00. Таким образом, от аварийных отключений оккупанты переходят к периодическим включениям. Большую часть суток вода в городе будет отсутствовать", - отметили в ГВА.

В оккупированном Бердянске россияне открыли в школе класс росгвардии3 сентября 2024, 13:44 • 20941 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
berdyanskБердянск