В Бердянске оккупанты вводят ограничения на воду - ГВА
Киев • УНН
Во временно оккупированном Бердянске критическая ситуация с водоснабжением из-за изношенности сетей на 95%. Оккупанты вводят режим почасовых ограничений водоснабжения.
Во временно оккупированном Бердянске оккупанты вводят режим почасовых ограничений водоснабжения, сообщила в среду глава Бердянской ГВА Виктория Галицина в Telegram, пишет УНН.
В Бердянске оккупанты вводят почасовые ограничения водоснабжения
Как отмечается, коммунальный коллапс во временно оккупированном Бердянске, к которому привели захватчики, достиг критической отметки. По сообщениям фейковых властей, изношенность сетей водоснабжения составляет 95%.
"Из-за этого оккупанты вводят в городе режим почасовых ограничений водоснабжения: с 9:00 до 17:00; с 22:00 до 6:00. Таким образом, от аварийных отключений оккупанты переходят к периодическим включениям. Большую часть суток вода в городе будет отсутствовать", - отметили в ГВА.
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