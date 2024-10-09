У Бердянську окупанти вводять обмеження на воду - МВА
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Бердянську критична ситуація з водопостачанням через зношеність мереж на 95%. Окупанти вводять режим погодинних обмежень водопостачання.
У тимчасово окупованому Бердянську окупанти вводять режим погодинних обмежень водопостачання, повідомила у середу голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram, пише УНН.
У Бердянську окупанти вводять погодинні обмеження водопостачання
Як зазначається, комунальний колапс у тимчасово окупованому Бердянську, до якого призвели загарбники, сягнув критичної позначки. За повідомленнями фейкової влади, зношеність мереж водопостачання складає 95%.
"Через це окупанти вводять у місті режим погодинних обмежень водопостачання: з 9:00 до 17:00; з 22:00 до 6:00. Таким чином, від аварійних відключень окупанти переходять до періодичних включень. Більшу частину доби вода в місті буде відсутня", - зазначили у МВА.
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