Boeing оказывает помощь в расследовании инцидента с самолетом во Флориде

“Boeing предоставляет техническую помощь по запросу Национального совета по безопасности на транспорте США в рамках расследования, которое проводится под руководством этой организации”, — говорится в сообщении корпорации Boeing. Также стало известно, что бортовой самописец самолета уже извлечен и отправлен на экспертизу в Вашингтон.

В офисе местного шерифа сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета. Никто из них не получил серьезных травм.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Miami Air выполнял чартерный рейс с военно-морской базы США на Кубе. На борту находились 136 человек и 7 членов экипажа. Как сообщает полиция Джексонвилля, жертв нет.

The NTSB is investigating the runway overrun of a Miami Air International Boeing 737-800 that overran the runway at NAS Jacksonville and came to rest in the St. Johns River in Jacksonville, Florida, on Friday. NTSB photo. pic.twitter.com/ueBeCa2OAt

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 4 мая 2019