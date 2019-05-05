Boeing надає допомогу в розслідуванні інциденту з літаком у Флориді

КИЇВ. 5 травня. УНН. Авіабудівна корпорація Boeing надає технічну допомогу в рамках розслідування, розпочатого після того, як в американському штаті Флорида літак викотився за межі смуги і скотився в річку під час посадки в аеропорту міста Джексонвіл, повідомляє УНН.