Boeing надає допомогу в розслідуванні інциденту з літаком у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Авіабудівна корпорація Boeing надає технічну допомогу в рамках розслідування, розпочатого після того, як в американському штаті Флорида літак викотився за межі смуги і скотився в річку під час посадки в аеропорту міста Джексонвіл, повідомляє УНН.
“Boeing надає технічну допомогу за запитом Національної ради з безпеки на транспорті США в рамках розслідування, яке проводиться під керівництвом цієї організації”, — йдеться в повідомленні корпорації Boeing. Також стало відомо, що бортовий самописець літака вже витягнуто і відправлено на експертизу до Вашингтона.
В офісі місцевого шерифа повідомили, що госпіталізували 21 пасажира літака. Ніхто з них не отримав серйозних травм.
Літак Boeing 737 авіакомпанії Miami Air виконував чартерний рейс з військово-морської бази США на Кубі. На борту знаходилися 136 чоловік і 7 членів екіпажу. Як повідомляє поліція Джексонвілля, жертв немає.
The NTSB is investigating the runway overrun of a Miami Air International Boeing 737-800 that overran the runway at NAS Jacksonville and came to rest in the St. Johns River in Jacksonville, Florida, on Friday. NTSB photo. pic.twitter.com/ueBeCa2OAt— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 4 травня 2019 р.