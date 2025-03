Boeing надає допомогу в розслідуванні інциденту з літаком у Флориді

“Boeing надає технічну допомогу за запитом Національної ради з безпеки на транспорті США в рамках розслідування, яке проводиться під керівництвом цієї організації”, — йдеться в повідомленні корпорації Boeing. Також стало відомо, що бортовий самописець літака вже витягнуто і відправлено на експертизу до Вашингтона.

В офісі місцевого шерифа повідомили, що госпіталізували 21 пасажира літака. Ніхто з них не отримав серйозних травм.

Літак Boeing 737 авіакомпанії Miami Air виконував чартерний рейс з військово-морської бази США на Кубі. На борту знаходилися 136 чоловік і 7 членів екіпажу. Як повідомляє поліція Джексонвілля, жертв немає.

The NTSB is investigating the runway overrun of a Miami Air International Boeing 737-800 that overran the runway at NAS Jacksonville and came to rest in the St. Johns River in Jacksonville, Florida, on Friday. NTSB photo. pic.twitter.com/ueBeCa2OAt

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 4 травня 2019 р.