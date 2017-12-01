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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20418 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35580 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103776 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133244 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107145 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108615 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117460 просмотра

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BBC изобразила Крым в составе РФ в анонсе ЧМ-2018, видео удалили

BBC изобразила Крым в составе РФ в анонсе ЧМ-2018, видео удалили

Киев  •  УНН

 • 13973 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Компания ВВС в рубрике BBC-спорт опубликовала видеоанонс городов чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором аннексированный Крым был изображен как часть России, вскоре видео было удалено, передает УНН со ссылкой на Twitter представителя Службы внешних действий ЕС Адама Казновски, который комментировал событие.

"Крым был незаконно аннексирован, является частью Украины согласно международному праву и должен быть обозначен соответствующим образом", - написал он в ответ BBC-Sport.

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В свою очередь отреагировала и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC исправит. Крым - это Украина", - написала Гоф.

I suspect this is an innocent mistake, which I am sure @BBCSport will correct. #crimeaisukraine

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 30 листопада 2017 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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