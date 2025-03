BBC изобразила Крым в составе РФ в анонсе ЧМ-2018, видео удалили

"Крым был незаконно аннексирован, является частью Украины согласно международному праву и должен быть обозначен соответствующим образом", - написал он в ответ BBC-Sport.

В свою очередь отреагировала и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC исправит. Крым - это Украина", - написала Гоф.

I suspect this is an innocent mistake, which I am sure @BBCSport will correct. #crimeaisukraine

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 30 листопада 2017 р.