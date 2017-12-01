BBC зобразила Крим у складі РФ в анонсі ЧС-2018, відео видалили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Компанія ВВС в рубриці BBC-спорт опублікувала відеоанонс міст чемпіонату світу з футболу 2018 року, в якому анексований Крим було зображено як частину Росії, незабаром відео було видалено, передає УНН з посиланням на Twitter речника Служби зовнішніх дій ЄС Адама Казновскі, який коментував подію.
"Крим був незаконно анексований, є частиною України згідно з міжнародним правом і має бути позначений відповідним чином," - написав він у відповідь BBC-Sport.
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В свою чергу відреагувала і посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.
"Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC виправить. Крим - це Україна", - написала Гоф.
I suspect this is an innocent mistake, which I am sure @BBCSport will correct. #crimeaisukraine— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 30 листопада 2017 р.