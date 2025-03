BBC зобразила Крим у складі РФ в анонсі ЧС-2018, відео видалили

"Крим був незаконно анексований, є частиною України згідно з міжнародним правом і має бути позначений відповідним чином," - написав він у відповідь BBC-Sport.

В свою чергу відреагувала і посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

"Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC виправить. Крим - це Україна", - написала Гоф.

I suspect this is an innocent mistake, which I am sure @BBCSport will correct. #crimeaisukraine

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 30 листопада 2017 р.