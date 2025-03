Б.Обама поддержал акции против Д.Трампа через ряд его указов

Сейчас это первое заявление Б.Обамы с момента ухода с поста президента США.

"Граждане, которые осуществляют свое конституционное право собираться, организовываться и давать услышать свои голоса выбранным ими должностными лицами - это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой", - говорится в тексте.

Представитель добавил, что Б.Обама "воодушевлен уровнем участия, которое происходит в сообществах по всей стране".

В заявлении указано, что с учетом сравнения текущих решений с действиями администрации Обамы, экс-президент "принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии".

Напомним, ранее Д.Трамп подписал указ, предусматривающий приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX

- Kevin Lewis (@ KLewis44) 30 января 2017 г.