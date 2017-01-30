Б.Обама підтримав акції проти Д.Трампа через ряд його указів

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Екс-президент США Барак Обама підтримав протести на території Сполучених Штатів і виступає проти дискримінації через віру або релігії людей. Про це йдеться в заяві, яку опублікував представник Б.Обами Кевін Люіс в своєму Тwitter, передає УНН.

Наразі, це перша заява Б.Обами з моменту відходу з поста президента США.

“Громадяни, які здійснюють своє конституційне право збиратися, організовуватися і давати почути свої голоси обраними ними посадовими особами — це саме те, що ми очікуємо побачити, коли американські цінності знаходяться під загрозою,” — йдеться в тексті.

Представник додав, що Б.Обама “натхнений рівнем участі, яке відбувається в спільнотах по всій країні”.

У заяві зазначено, що з огляду на порівняння поточних рішень з діями адміністрації Б.Обами, екс-президент “принципово не згоден з поняттям дискримінації щодо осіб з причини їх віри або релігії”.

Нагадаємо, раніше Д.Трамп підписав указ, що передбачає призупинення на 120 днів програми розміщення в США біженців. Він також обмежив на 90 днів в’їзд в країну громадян Сирії, Іраку, Ірану, Сомалі, Судану, Лівії та Ємену.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX

— Kevin Lewis (@KLewis44) 30 января 2017 г.

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