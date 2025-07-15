Атака рф на Харьковскую область 14 июля: один человек погиб, 9 ранены, среди них дети
Киев • УНН
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области и областной центр. В результате обстрелов погибла 57-летняя женщина, 9 человек получили ранения, среди них двое детей.
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области, а также областной центр: погиб 1 человек, 9 получили ранения, среди них – двое детей. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Как отметил Синегубов, в городе Златополь погибла 57-летняя женщина, пострадали 69-летний мужчина, 32-летняя, 56-летняя и 68-летняя женщины, а также 13-летняя девушка. В селе Боровское Шевченковской общины пострадал 16-летний парень, в городе Купянск пострадал 49-летний мужчина, в селе Приколотное Ольховатской общины пострадала 68-летняя женщина, в селе Великий Бурлук пострадал 52-летний мужчина.
Также оккупанты активно использовали различные неуправляемые виды вооружения, а именно:
- 16 неуправляемых авиационных ракет;
- 8 КАБ;
- 11 БПЛА типа "Шахед";
- 10 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона.
Напомним
14 июля около 22:07 в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия атаковала город беспилотниками типа "шахед".