Атака рф на Харьковскую область 14 июля: один человек погиб, 9 ранены, среди них дети

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
Эксклюзив
07:14 • 10318 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
06:35 • 30096 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 72275 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 63489 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 49169 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 40222 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 73268 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 66420 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
14 июля, 12:42 • 24599 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
14 июля, 12:26 • 28399 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
46%
747мм
Популярные новости
В Киеве создают безбарьерный маршрут между ключевыми локациями столицы14 июля, 23:16 • 22723 просмотра
Готовятся к войне: Нидерланды превратят старые поезда в мобильные госпитали для военных14 июля, 23:51 • 18662 просмотра
Спутниковые снимки показали строительство РФ пяти секретных ядерных баз15 июля, 00:44 • 25622 просмотра
Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW15 июля, 02:12 • 29376 просмотра
В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ15 июля, 02:31 • 28363 просмотра
публикации
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина06:35 • 30096 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 57701 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 73268 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 66420 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 87000 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 53520 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 57741 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 53732 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 139219 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 101150 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Атака рф на Харьковскую область 14 июля: один человек погиб, 9 ранены, среди них дети

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области и областной центр. В результате обстрелов погибла 57-летняя женщина, 9 человек получили ранения, среди них двое детей.

Атака рф на Харьковскую область 14 июля: один человек погиб, 9 ранены, среди них дети

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области, а также областной центр: погиб 1 человек, 9 получили ранения, среди них – двое детей. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Как отметил Синегубов, в городе Златополь погибла 57-летняя женщина, пострадали 69-летний мужчина, 32-летняя, 56-летняя и 68-летняя женщины, а также 13-летняя девушка. В селе Боровское Шевченковской общины пострадал 16-летний парень, в городе Купянск пострадал 49-летний мужчина, в селе Приколотное Ольховатской общины пострадала 68-летняя женщина, в селе Великий Бурлук пострадал 52-летний мужчина.

Также оккупанты активно использовали различные неуправляемые виды вооружения, а именно:

  • 16 неуправляемых авиационных ракет;
    • 8 КАБ;
      • 11 БПЛА типа "Шахед";
        • 10 БПЛА типа "Герань-2";
          • 2 БПЛА типа "Молния";
            • 2 fpv-дрона.

              Напомним

              14 июля около 22:07 в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия атаковала город беспилотниками типа "шахед".

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              Война
              Олег Синегубов
              Харьковская область
              Шахед-136
              Чухуев
              Купянск
              Харьков
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9