Атака рф на Харківщину 14 липня: одна людина загинула, 9 поранені, серед них діти
Київ • УНН
Минулої доби російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула 57-річна жінка, 9 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.
Впродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області, а також обласний центр: загинула 1 людина, 9 отримали поранення, серед них – двоє дітей. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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Як зазначив Синєгубов, у місті Златопіль загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, а також 13-річна дівчина. У селі Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець, у місті Куп’янськ постраждав 49-річний чоловік, у селі Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка, у селі Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік.
Також окупанти активно використали різні некеровані види озброєння, а саме:
- 16 некерованих авіаційних ракет;
- 8 КАБ;
- 11 БПЛА типу "Шахед";
- 10 БПЛА типу "Герань-2";
- 2 БПЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони.
Нагадаємо
14 липня близько 22:07 у Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія атакувала місто безпілотниками типу "шахед".