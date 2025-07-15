Атака рф на Харківщину 14 липня: одна людина загинула, 9 поранені, серед них діти

Впродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області, а також обласний центр: загинула 1 людина, 9 отримали поранення, серед них – двоє дітей. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

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Як зазначив Синєгубов, у місті Златопіль загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, а також 13-річна дівчина. У селі Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець, у місті Куп’янськ постраждав 49-річний чоловік, у селі Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка, у селі Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік.

Також окупанти активно використали різні некеровані види озброєння, а саме:

16 некерованих авіаційних ракет;

8 КАБ;

11 БПЛА типу "Шахед";

10 БПЛА типу "Герань-2";

2 БПЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони.

Нагадаємо

14 липня близько 22:07 у Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія атакувала місто безпілотниками типу "шахед".