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Атака рф на Харківщину 14 липня: одна людина загинула, 9 поранені, серед них діти

Київ • УНН

 • 1898 перегляди

Минулої доби російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула 57-річна жінка, 9 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Атака рф на Харківщину 14 липня: одна людина загинула, 9 поранені, серед них діти

Впродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області, а також обласний центр: загинула 1 людина, 9 отримали поранення, серед них – двоє дітей. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Синєгубов, у місті Златопіль загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, а також 13-річна дівчина. У селі Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець, у місті Куп’янськ постраждав 49-річний чоловік, у селі Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка, у селі Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік.

Також окупанти активно використали різні некеровані види озброєння, а саме:

  • 16 некерованих авіаційних ракет;
    • 8 КАБ;
      • 11 БПЛА типу "Шахед";
        • 10 БПЛА типу "Герань-2";
          • 2 БПЛА типу "Молнія";
            • 2 fpv-дрони.

              Нагадаємо

              14 липня близько 22:07 у Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія атакувала місто безпілотниками типу "шахед".

              Євген Устименко

              Євген Устименко

              Війна
              Синєгубов Олег Васильович
              Харківська область
              Шахед-136
              Чугуїв
              Куп'янськ
              Харків
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