Вибухи у Чугуєві: росіяни вдарили БпЛА по місту
Київ • УНН
У Чугуєві 14 липня близько 22:07 пролунали вибухи, попередньо від удару російських безпілотників типу "шахед". Інформації про постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються.
У понеділок, 14 липня близько 22:07 у Чугуєві пролунали вибухи. За попередніми даними, армія рф завдала удару безпілотниками типу "шахед". Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.
На цей момент: інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються
Нагадаємо, 14 липня у Харківській області російські війська обстріляли Шевченківську громаду. Внаслідок влучання КАБ у селі Борівське загинула одна людина, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані.
Також 14 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області російські війська атакували Златопіль дроном, відомо про одного загиблого та 7 постраждалих, у тому числі дитину.
Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві14.07.25, 02:17 • 32822 перегляди