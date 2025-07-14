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Вибухи у Чугуєві: росіяни вдарили БпЛА по місту

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

У Чугуєві 14 липня близько 22:07 пролунали вибухи, попередньо від удару російських безпілотників типу "шахед". Інформації про постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються.

Вибухи у Чугуєві: росіяни вдарили БпЛА по місту

У понеділок, 14 липня близько 22:07 у Чугуєві пролунали вибухи. За попередніми даними, армія рф завдала удару безпілотниками типу "шахед". Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.

На цей момент: інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються 

- написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 14 липня у Харківській області російські війська обстріляли Шевченківську громаду. Внаслідок влучання КАБ у селі Борівське загинула одна людина, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані.

Також 14 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області російські війська атакували Златопіль дроном, відомо про одного загиблого та 7 постраждалих, у тому числі дитину. 

Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві14.07.25, 02:17 • 32822 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Чугуїв
Tesla
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