Взрывы в Чугуеве: россияне ударили БпЛА по городу
Киев • УНН
В Чугуеве 14 июля около 22:07 прогремели взрывы, предварительно от удара российских беспилотников типа "шахед". Информации о пострадавших нет, последствия атаки уточняются.
В понедельник, 14 июля около 22:07 в Чугуеве прогремели взрывы. По предварительным данным, армия РФ нанесла удар беспилотниками типа "шахед". Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.
На данный момент: информации о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы, последствия атаки уточняются
Напомним, 14 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Шевченковскую общину. В результате попадания КАБ в селе Боровское погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.
Также 14 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области российские войска атаковали Златополь дроном, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке.
Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве14.07.25, 02:17 • 32816 просмотров