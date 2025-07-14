Взрывы в Чугуеве: россияне ударили БпЛА по городу

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
19:52 • 4170 просмотра
"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
16:21 • 23322 просмотра
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
15:55 • 30719 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
15:24 • 28630 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 28462 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 28792 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 45366 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 42773 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
14 июля, 12:42 • 23566 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
14 июля, 12:26 • 27802 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.2м/с
57%
748мм
Популярные новости
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 65937 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 43114 просмотра
В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны14 июля, 12:25 • 24560 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 28519 просмотра
Путин издал указ о тотальной русификации всего населения РФ - внешняя разведка17:21 • 7576 просмотра
публикации
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 28520 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 45366 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 42773 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 65937 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 284918 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 43114 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 48318 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 44940 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 130204 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 93208 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Взрывы в Чугуеве: россияне ударили БпЛА по городу

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

В Чугуеве 14 июля около 22:07 прогремели взрывы, предварительно от удара российских беспилотников типа "шахед". Информации о пострадавших нет, последствия атаки уточняются.

Взрывы в Чугуеве: россияне ударили БпЛА по городу

В понедельник, 14 июля около 22:07 в Чугуеве прогремели взрывы. По предварительным данным, армия РФ нанесла удар беспилотниками типа "шахед". Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

На данный момент: информации о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы, последствия атаки уточняются 

- написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Напомним, 14 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Шевченковскую общину. В результате попадания КАБ в селе Боровское погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

Также 14 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области российские войска атаковали Златополь дроном, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке. 

Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве14.07.25, 02:17 • 32816 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Чухуев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9