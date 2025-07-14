Взрывы в Чугуеве: россияне ударили БпЛА по городу

В понедельник, 14 июля около 22:07 в Чугуеве прогремели взрывы. По предварительным данным, армия РФ нанесла удар беспилотниками типа "шахед". Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

На данный момент: информации о пострадавших не поступало. На месте работают профильные службы, последствия атаки уточняются - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Напомним, 14 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Шевченковскую общину. В результате попадания КАБ в селе Боровское погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

Также 14 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области российские войска атаковали Златополь дроном, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке.

Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве