З'явився додаток, який допоможе побороти телефонну залежність
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. LockMeOut є програмою для примусового блокування всіх функцій смартфона. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу виробника.
Користувач може тільки приймати дзвінки і здійснювати вихідні дзвінки. Для того щоб почати користуватися цим додатком потрібно встановити його на смартфон і налаштувати. Користувач встановлює дату і час блокування телефону, а також період, на який всі функції гаджета будуть недоступні.
Крім того, користувач самостійно може вибрати функції смартфона, що підлягають блокуванню. Цей додаток може стати в нагоді батькам, так як можна заблокувати гри і доступ в інтернет на період навчання в школі і проконтролювати, чим займається дитина.
Новий додаток можуть використовувати тільки власники смартфонів, які підтримують ОС Android. Операційна система гаджетів від Apple не дозволяє встановлювати на телефони сторонні програми і обмежувати функціональність техніки.
Як повідомляв УНН, операційна система Windows 10 може запам'ятовувати все слова, які користувачі набирають на клавіатурі, в тому числі і сенсорної. Вона робить це автоматично і передає всі дані на сервера Microsoft.