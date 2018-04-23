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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Появилось приложение, избавляющее от телефонной зависимости

Киев • УНН

 • 14668 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. LockMeOut представляет собой программу для принудительной блокировки всех функций смартфона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу производителя.

Появилось приложение, избавляющее от телефонной зависимости

Пользователь может только принимать звонки и осуществлять исходящие звонки. Для того чтобы начать пользоваться этим приложением нужно установить его на смартфон и настроить. Пользователь устанавливает дату и время блокировки телефона, а также период, на который все функции гаджета будут недоступны.

Кроме того, пользователь самостоятельно может выбрать функции смартфона, подлежащие блокировке. Данное приложение может пригодиться родителям, так как можно заблокировать игры и доступ в интернет на период учебы в школе и проконтролировать, чем занимается ребенок.

Новое приложение могут использовать только владельцы смартфонов, поддерживающих ОС Android. Операционная система гаджетов от Apple не позволяет устанавливать на телефоны сторонние программы и ограничивать функциональность техники.

Как сообщал УНН, операционная система Windows 10 может запоминать все слова, которые пользователи набирают на клавиатуре, в том числе и сенсорной. Она делает это автоматически и передает все данные на сервера Microsoft.

Украинские Национальные Новости

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