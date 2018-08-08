З'явились подробиці стосовно самогубства військового на Чернігівщині

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України оприлюднила інформаційне повідомлення щодо загибелі солдата строкової служби у Навчальному центрі “Десна”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“7 серпня 2018 року близько 20:50, під час несення вартової служби на об’єднаних складах озброєння військової частини виявлено тіло солдата строкової військової служби 1997 р. н., стрільця роти охорони однієї з військових частин, з вогнепальним пораненням голови”, — йдеться у повідомленні.

У ході проведення огляду місця події було встановлено, що загиблий залишив передсмертну записку, у якій вказує про добровільний намір піти з життя.

Військова прокуратура Деснянського гарнізону Центрального регіону України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом загибелі військовослужбовця-строковика за ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Козелецького відділу поліції ГУ НПУ у Чернігівській області.

Наразі по вказаному провадженню проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне дослідження всіх обставин трагічної події.

Нагадаємо, 8 серпня з'явилась інформація про загибель військового у тренувальному центрі "Десна".

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